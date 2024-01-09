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Сегодня, 06:07

Президент ACA о подписании контракта с Валиевым: «Парень наведет шороху»

Давид Хачатрян
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Президент ACA Алексей Яценко прокомментировал подписание 33-летнего бойца легчайшего веса Тимура Валиева (18-3).

«Парень подписал контракт на четыре боя в лиге. Это стандартный контракт: четыре боя, 18 месяцев. Рассчитываем, что этот парень наведет шороху в легчайшем дивизионе.
Меня тут больше другое интересует — это не последнее интересное подписание. У нас впереди еще есть, что сказать людям. Сейчас ведутся переговоры с достаточно интересными бойцами. Как только мы достигнем успеха в переговорах, мы об этом объявим.
По поводу Валиева — все ждут, что этот парень усилит наш легчайший дивизион. Сделает его еще более конкурентным и интересным — хотя он и так достаточно конкурентен — и привнесет свою изюминку», — сказал Яценко Metaratings.

Валиев подписал контракт с ACA на 4 боя. В UFC Валиев провел три поединка, проиграв лишь один единогласным решением судей. В 2023-м россиянин выступал на The Ultimate Fighter, где выиграл у Тревора Уэллса (8-4) единогласным решением судей и проиграл Брэду Катоне (13-2) раздельным решением судей.

Источник: Metaratings
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Тимур Валиев подписал контракт с ACA на 4 боя