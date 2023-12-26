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Сегодня, 12:19

Президент ACA Яценко определил фаворита в категории «Лучший боец лиги» в этом году

Алина Савинова
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Президент ACA Алексей Яценко рассказал, что Венер Галиев является для него главным героем среди всех бойцов лиги в уходящем году.

«Ислам Омаров, Венер Галиев, Альберт Туменов. Все они могут претендовать на награду «Лучший боец лиги ACA» в 2023 году. Напомню критерий отбора. Боец должен провести не меньше двух поединков и одержать не меньше двух побед. Это боец, который получил бонус или был претендентом на бонус. Все эти ребята могут претендовать на награду. Из перечисленных, я всегда и при любых обстоятельствах топлю за Венера Галиева. Многие со мной не согласятся. Всегда есть кто-то лучше. Но для меня самое крутое — в 48 лет показывать такие высокие результаты. Это самый крутой парень для меня», — цитирует Яценко MMA.Metaratings.ru.

В этом году Галиев победил нокаутами в первых раундах Леваша Макашвили и Хакрана Диаса. Всего за карьеру он одержал 35 побед и потерпел 14 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-aca-nazval-favorita-v-kategorii-luchshii-boec-ligi-v-etom-godu-318968/
Алексей Яценко
Венер Галиев
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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