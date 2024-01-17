Рамазан Исмаилов: «Токов — боец мирового уровня. В текущей форме он может претендовать на пояс UFC»

Рамазан Исмаилов, тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, оценил расклад сил в предстоящем поединке против Анатолия Токова.

«Мы стремились к этому противостоянию. Этот реванш был всегда в голове, так выпал случай. И пока вот эта катавасия c Bellator происходит, АСА во главе с Майрбеком Хайсиевым и Асланбеком Бадаевым предложили нам вот такое противостояние. Им этот поединок интересен. Анатолий Токов знаменит не только в России, но и в мире. И Магомед Исмаилов — медийная личность. Будет долгожданный реванш. Также нам актуален реванш и со Шлеменко и с Минеевым.

Токов — это боец мирового уровня. Bellator — это серьезная организация. Там не мальчики для битья. И тем более Анатолий проходит сборы в высокогорье, поэтому я считаю, что это выйдет лучшая версия Анатолия Токова из всех возможных. Тем более с ним в подготовке будут Федор и Расул Магомедалиев. Это смесь опасная! В такой форме Токов может претендовать на пояс UFC», — приводит слова Исмаилова Sport24.

Ранее стало известно, что реванш между Исмаиловым и Токовым пройдет в среднем весе в рамках юбилейного турнира Absolute Championship Akhmat.