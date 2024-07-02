Магомедалиев: «Матевосян — лучший полутяж ACA после Муслима Магомедова»

Владелец и главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил победу Муслима Магомедова над Григором Матевосяном.

«Доволен Муслимом. Григор — один из лучших в ACA. На 90 процентов работа, поставленная в зале, была сделана. Настрой Муслима был больше, чем на первый бой. Мы больше работали. Я убедился, что Матевосян является вторым бойцом в этом дивизионе после Магомедова», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

Магомедов победил Матевосяна в со-главном событии турнира ACA 177, прошедшем в Сочи. Боец одержал победу единогласным судейским решением по итогам трех раундов.