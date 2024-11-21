Реванш Раисов — Резников на ACA 182 будет пятираундовым

Бой-реванш российского бойца Юсуфа Раисова и казахстанца Артема Резникова пройдет в формате пяти раундов, об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев. Поединок состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве.

«Поединок между Артемом Резниковым и Юсуфом Раисовым заслуживает пятираундового формата. Мы выслушали обе стороны и приняли решение, что их противостояние необходимо провести таком формате. Это не просто бой года, а один один из самых ожидаемых реваншей в индустрии ММА. Их прошлая встреча продлилась три раунда и оставила много вопросов. На турнире ACA 182 в Москве их ждут пять раундов, которые должны поставить финальную точку», — сказал Бадаев.

Первый их бой состоялся в сентябре 2020 года и завершился победой Резникова раздельным решением судей.