Реванш Резникова и Раисова на ACA 182 отменен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сообщил, что казахстанский боец Артем Резников снялся с реванша против россиянина Юсуфа Раисова, который должен был состояться 15 декабря в турнире ACA 182, из-за проблем со здоровьем.

«Резников снялся с боя по состоянию здоровья, у него вирус. Также будет отменен бой россиян Узаира Абдуракова и Устармагомеда Гаджидаудова из-за проблем со здоровьем у Абдуракова. Наши врачи сделали все, что могли, чтобы предотвратить острое состояние Абдаракова, но его забрали в больницу, сейчас его состояние нормализовалось. По поводу того, пройдут ли эти бои в дальнейшем, говорить преждевременно. Нам очень обидно, что это произошло за два дня до события, для нас это шок. Но турнир ACA 182 продолжает быть насыщенным. Хоть он немного потерял свой блеск, однако я уверен, что болельщики получат удовольствие от него», — приводит слова Бадаева пресс-служба ACA.

ACA 182 пройдет в Москве 15 декабря. Главный поединок турнира — финал Гран-при в полутяжелом весе между Фаридуном Одиловым и Адланом Ибрагимовым. В ко-мэйн ивенте Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов сразятся за выход в финал Гран-при легкого дивизиона.