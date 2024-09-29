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Резников: «ACA скоро анонсирует супербой с моим участием»

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Боец легкого веса ACA Артем Резников заявил, что Дауд Шайхаев уже не рассматривается в качестве его потенциального соперника и лига скоро анонсирует громкий бой.

«Планы изменились. Скоро ожидается анонс супербоя, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Резникова. — Ничего говорить не буду, потому что ACA анонсирует. Асланбек на тот момент ничего не знал. Я буду молчать на любые фамилии. Весовая категория тоже секрет. Все вопросы к Бадаеву. Может, 70 кг, может 77, а может и в 120 к Евгению Гончарову. Ему в дивизионе не с кем драться. Вот я и зайду. После Турции я как раз вешу как тяжеловес».

На счету 32-летнего Резникова 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний раз он выходил в клетку против Мухамеда Кокова и одержал победу единогласным решением 28 июня 2024 года.

Источник: mma.metaratings.ru

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