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28 июня, 22:48

Резников прокомментировал проваленное взвешивание перед боем с Коковым

Алина Савинова
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Боец ACA Артем Резников объяснил, почему у него не получилось уложиться в легкий вес перед поединком с Мухамедом Коковым.

«Я приехал в Сочи заранее и у меня осталось четыре килограмма лишнего веса. Это очень мало. Самый маленький вес в моей подготовке. Обычно я в этот период весил 81 кг. Но вот так бывает в жизни. Организм берет и отказывается. Я лишился 50 процентов гонорара. Это существенно. Но у меня большой гонорар, и даже половина — это большие деньги», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Резникова и Кокова состоится 28 июня в Сочи на арене ДС «Большой». Оба бойца потерпели поражения в двух последних поединках — Резников уступил Эдуарду Вартаняну и Али Багову, а Коков проиграл Абдулу-Азизу Абдулвахабову и Дауду Шайхаеву.

Источник: Metaratings.ru.
Артем Резников
Мухамед Коков
ММА
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