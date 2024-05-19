Резников: «Шлеменко не хочет проигрывать в принципиальных боях»

Боец ACA Артем Резников оценил шансы на проведение своего поединка с Александром Шлеменко.

«Все зависит от него. Я уверен, что ему за бой дадут хороший гонорар. Осталось только согласиться. Его не обделят деньгами в ACA. Возможно, дадут даже больший гонорар, чем в RCC. Он не хочет проигрывать в принципиальных боях. Он не принимает принципиальные бои. Чтобы над ним не потешались, не хочет рисковать. Если же он проиграет американцу никому до этого не будет дела», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

На счету 32-летнего Резникова 24 победы и 7 поражений в ММА. 39-летний Шлеменко за карьеру одержал 63 победы, потерпел 15 поражений, один его бой завершился ничьей, а еще один был признан несостоявшимся.