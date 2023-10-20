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Сегодня, 14:40

Сарнавский назвал фаворита боя Резников — Багов

Руслан Минаев
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Российский экс-боец Bellator Александр Сарнавский поделился мнением о фаворите боя между Артемом Резниковым и Али Баговым.

«Артем Резников и Али Багов — я думаю, стилистически они похожи. Два легковеса с небольшим ростом. Два фактурных, два борца. Думаю, что будет интересный бой — и, конечно, надеюсь, что Артем победит в этом поединке. Потому что считаю, что его навыки в борьбе чуть-чуть получше», — цитирует Сарнавского legalbet.kz.

Резников и Багов подерутся 24 декабря в четвертьфинале турнира ACA 168 в Москве.

Источник: legalbet.kz
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