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Сегодня, 11:34

Шлеменко считает, что ACA платит бойцам незаслуженные гонорары

Руслан Минаев
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о работе российского промоушена ACA с контрактами бойцов.

«ACA тоже делает ошибки. Что такое рынок? Это когда мне предложили определенную сумму. Я пошел в другое место и мне дали столько же. Это рынок. Для примера, в ACA неизвестному бойцу платят 30+30 тысяч долларов, а я знаю, что ему никто больше не заплатит 10+10. Тогда вопрос. Зачем вы ему столько платите? Зачем вы делаете из него неблагодарного?

Пример из психологии о неблагодарных детях. Ребенок кушает, наелся. Больше не хочет. «Съешь ложечку за маму, папу, бабушку». Получается, что ребенок делает вам одолжение тем, что ест. Такая же ситуация с ACA. «Бери, мы тебе больше дадим, еще больше», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
ММА
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