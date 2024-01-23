Штырков поддержал Хасиева в его стремлении принимать жесткие решения

Российский боец полутяжелого веса, выступающий в лиге RCC, Иван Штырков поддержал основателя лига АСА Майрбека Хасиева в его стремлении принимать жесткие решения и вмешиваться в происходящее в лиге.

«Мне безумно симпатизирует, как себя ведет глава лиги АСА Майрбек Хасиев. Где-то нужно встать, выйти в клетку и сказать: «Ребята, вы что за дураков нас держите?» Это жесткий вид спорта, в котором участвуют настоящие мужчины, и лигу должен держать в кулаке настоящий мужик с характером. Мы порой слишком стараемся угодить всем, а руководитель иногда должен принимать жесткие решения. Речь же не о каждом бое идет, а в прецедентные моменты глава лиги должен брать на себя ответственность. В этом нет ничего страшного и предосудительного, тем более, когда для этого есть основания. Если сама лига захочет, никто не помешает ей поменять решение судей. Изменение результата этого боя не стало прецедентом и поводом, чтобы все это делали постоянно. Такое слишком редко происходит, но иногда нужно показывать характер и брать ответственность на себя», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой 1/4 финала Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым на турнире АСА 141 в Сочи был признан несостоявшимся из-за нехватки активности бойцов. Майрбек Хасиев вошел в клетку перед пятым раундом и остановил поединок. Ранее в 2017 году Хасиев также изменял результаты поединков на несостовшиеся, когда был не согласен с судейским решеним.