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Сегодня, 11:54

Слипенко рассказал, что чувствовал после поражения от Круза на АСА 178

Виктория Кравченко
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Боец полусреднего веса АСА Виталий Слипенко рассказал о том, что происходило в раздевалке после поражения от Винисиуса Круза на АСА 178.

«Выйдя на второй раунд, я перестал слушать своих тренеров. После пропущенного удара в нос сильно полилась кровь. А потом будто натянулась красная тряпка перед глазами, и я начал рубиться. Понимал, что не могу вывезти и начал бороться. Не слушал секундантов. В следующем бою моя задача — сделать все по плану. После поражения у меня было ощущение, что я сильно облажался. Мой главный тренер Армен Гулян завел меня в комнату, где сказал мне правильные вещи. Он указал на ошибки, которые я совершил, сказал, что и как нужно исправлять», — цитирует Слипенко MMA.Metaratings.ru.

16 августа на АСА 178 Слипенко уступил Крузу единогласным решением судей. В активе россиянина 16 побед и семь поражений.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Слипенко
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