Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 07:51

Асбаров: «Пусть в АСА четко поставят вопрос моего боя в лиге против Евгения Гончарова»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров поделился мыслями о противостоянии против обладателя титула АСА в тяжелом весе Евгения Гончарова.

«Есть много предложений. Из RCC, Ural FC, «Нашего Дела». Я хочу определиться. Жду ответа от АСА. Они тянут, виляют. Не хочу играть в их игры. Если им это неинтересно, пусть сразу скажут нет. Пусть четко поставят вопрос моего боя в лиге против Евгения Гончарова. Если нет — история забыта. Мы можем провести этот поединок на любой другой площадке», — сказал Асбаров.

16 августа на турнире АСА 178 Евгений Гончаров одержал победу единогласным решением судей над Адамом Богатыревым и сохранил звание чемпиона АСА в тяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Килиан Мбаппе хочет взыскать с «ПСЖ» 55 миллионов евро
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
День Государственного флага России: значение цветов знамени, мероприятия 22 августа
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
В СВР пояснили причины атаки ВСУ на Курскую область
Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для подорожания рыбы и красной икры
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фролов: «Я самый ликвидный претендент на замену Абдулаеву»