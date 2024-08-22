Асбаров: «Пусть в АСА четко поставят вопрос моего боя в лиге против Евгения Гончарова»

Чемпион Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров поделился мыслями о противостоянии против обладателя титула АСА в тяжелом весе Евгения Гончарова.

«Есть много предложений. Из RCC, Ural FC, «Нашего Дела». Я хочу определиться. Жду ответа от АСА. Они тянут, виляют. Не хочу играть в их игры. Если им это неинтересно, пусть сразу скажут нет. Пусть четко поставят вопрос моего боя в лиге против Евгения Гончарова. Если нет — история забыта. Мы можем провести этот поединок на любой другой площадке», — сказал Асбаров.

16 августа на турнире АСА 178 Евгений Гончаров одержал победу единогласным решением судей над Адамом Богатыревым и сохранил звание чемпиона АСА в тяжелом весе.