Токов допустил возможность проведения реванша со Шлеменко

Российский средневес Анатолий Токов допустил возможность проведения реванша с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Возможен ли бой со Шлеменко? Думаю, да, — сказал Токов «СЭ». — Я когда-то думал, что навряд ли подерусь [вновь] с Магомедом [Исмаиловым], потому что он дерется он в одной лиге, а я — в другой. Видите, жизнь такая, что все возможно».

«Александр — звезда мирового уровня, а Магомед — ярчайшая звезда российских ММА, поэтому тяжело сказать какой бой громче», — добавил Токов.

В 2018 году на турнире Bellator 208 в США Токов единогласным решением судей победил Шлеменко.

Следующий поединок с участием Токова может состояться 19 апреля на турнире АСА 174 в Санкт-Петербурге.