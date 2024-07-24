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Сегодня, 11:24

Токов: «Мой интерес к поединку с Исмаиловым никуда не исчез»

Давид Хачатрян
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Боец лиги Bellator Анатолий Токов (32-4) рассказал, что ему интересен поединок с Магомедом Исмаиловым (18-3), несмотря на его недавнее поражение чемпиону AMC Fight Nights в среднем весе Владимиру Минееву (16-1).

«Мой интерес к поединку с Магомедом никуда не исчез. Почему нет? С Минеевым он боксировал. Со мной встретится по правилам ММА. Магомед столько лет хотел этого боя, и то, что он проиграл Владимиру, не значит, что я не предоставлю ему реванш.

Переговоры идут. С Исмаиловым менеджеры разговаривают. По другим поединкам тоже. Хочется просто побольше проводить боев. Хотя бы три поединка в год. Меня это устроит", — сказал Токов Metaratings.

Токов и Исмаилов должны были провести реванш 9 марта на ACA 172 в Москве, но Исмаилов получил травму. Бой состоится позже.

Источник: MMA.Metaratings
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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