Джонсон: «Говорят, что Россия — опасная страна, но здесь классные люди»

Экс-чемпион АСА в тяжелом весе Тони Джонсон рассказал о своем отношении к России.

«Я дрался в России последние восемь лет, поэтому очень быстро акклиматизируюсь. То есть я уехал в воскресенье, приехал в понедельник, и в понедельник вечером я был в порядке. Для меня это легко. Знаете, Россия — это не то, о чем все говорят. Говорят, что она опасная, а люди холодные, знаете, русские люди очень классные. Мне показалось, что, когда я только приехал сюда, были очень холодны по отношению ко мне, потому что они меня не знали. Но по мере того, как я проливал свою кровь, пот, слезы и показывал действительно хорошие бои они полюбили меня. Так что мне здесь нравится. Это как мой второй дом», — приводит слова Джонсона MMA.Metaratings.ru.

16 августа на АСА 178 Джонсон проведет поединок против Алихана Вахаева. В активе американца 18 побед, восемь поражений и одна ничья. А поединок против Евгения Гончарова на АСА 96 был признан несостоявшимся.