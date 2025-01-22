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Сегодня, 18:53

Туменов: «Меня устраивает контракт с ACA»

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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов заявил, что настроен продлить контракт с лигой после его завершения.

«Я почувствовал, что меня здесь уважают, ценят и любят, с того дня как я вернулся из Америки в 2017 году. Чувствую себя прекрасно в ACA. Ко мне замечательное отношение. Что касается контракта, то меня все устраивает. Мы всегда приходили к обоюдному решению, всегда находили правильные слова. Думаю, в дальнейшем никаких проблем не будет», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Туменова.

В активе 33-летнего Туменова 25 побед и 4 поражения. Он является чемпионом ACA с 2023 года. Ранее он владел этим титулом в 2019 году, а до этого был чемпионом ACB. С 2017 года спортсмен не потерпел ни одного поражения.

Источник: mma.metaratings.ru
Альберт Туменов
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