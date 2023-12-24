Туменов нокаутировал Гаджидаудова и стал новым чемпионом АСА

Российский боец Альберт Туменов победил соотечественника Устармагомеда Гаджидаудова в главном бою турнира АСА 168, который проходит в Москве.

31-летний боец нокаутировал соперника в конце пятого раунда.

В результате Туменов стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе. Он одержал свою 25-ю победу в 29 поединках в смешанных единоборствах. Гаджидаудов потерпел свое седьмое поражение в 24 боях.

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