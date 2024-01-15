Узаир Абдураков подписал контракт с ACA

28-летний российский боец Узаир Абдураков (17-1) пополнил ростер ACA в легком весе, сообщают соцсети лиги.

Абдураков не первый подписант лиги с начала года, ранее контракты с лигой заключили такие бойцы, как Марат Гафуров (19-4), Тимур Валиев (18-3), Магомед Исмаилов (18-3) и Анатолий Токов (29-3).

Абдураков выступал в Федерации современного панкратиона MFP и Eagle FC. Большую часть побед он добыл болевым приемом (8), реже — нокаутом (6) и решением судей (3).

Абдураков потерпел единственное поражение от Мехди Дакаева (15-3) единогласным решением судей на EFC Global 35 в 2021 году.