В ACA готовы предложить Сарнавскому участие в Гран-при

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился мнением о возможном возвращении в лигу Александра Сарнавского.

«Соперники для Сарнавского есть. Мы ему и участие в Гран-при можем предложить. Если не Гран-при, можно провести рейтинговый поединок. Мы с ним общались. Но никакой конкретики я от него не услышал. Я задал ему наводящие вопросы, что мы будем делать или готовы сделать. Но с его стороны не услышал ничего конкретного. Если хочет бой, пусть так и скажет. Если нет, ситуация становится уже абсурдной. Кто-то что-то хочет, но не решается. Другие ждут, но не дожидаются. У Александра и его агента есть вариант, они говорят: «Мы хотим драться», мы начинаем переговоры и они получат бой до конца года. Раз этого не происходит, значит что-то мешает. Я не знаю, что», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Последний поединок Сарнавский провел против Хердесона Батисты в мае 2022 года на турнире ACA 139, где одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.