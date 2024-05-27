В ACA изменили принцип управления ростером бойцов

Президент АСА Майрбек Хасиев 21 мая заявил о реорганизации системы руководства лигой. Сегодня, 27 мая, он раскрыл основной принцип реорганизации топ-менеджмента АСА.

«Изменения в первую очередь коснулись матчмейкинга. Для усиления конкуренции мы разделили бойцовский ростер ACA и полномочия вице-президентов. Руслан Хамзаев возьмет на себя обязанности селекции и матчмейкинга в весовых категориях до 61, 70, 84 и свыше 93 кг, Асланбек Бадаев будет отвечать за дивизионы до 57, 66, 77, 93 кг. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко в должности первого вице-президента. Наши основополагающие цели не изменились — лидерство в зрелищности поединков и глобальная конкуренция с сильнейшими мировыми лигами. Это кадровое решение — еще один шаг на пути к достижению целей», — приводит слова Хасиева пресс-служба организации.