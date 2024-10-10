В ACA рассказали, против кого Витрук проведет первую защиту титула

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что Рустам Керимов не сможет в ближайшие месяцы подраться за чемпионский титул Павла Витрука, который должен провести защиту против победителя Гран-при Мехди Байдулаева.

«Должен состояться бой Витрука с Байдулаевым. Мехди — победитель Гран-при, Павел — чемпион. Победа в этом поединке самый лучший ответ для Витрука скептикам, считающим, что он стал чемпионом, потому что все сильнейшие дрались в Гран-при. Байдулаеву тоже будет важно взять пояс чемпиона и начать ковать свое наследие. Это логично.

У нас была договоренность, что Керимов подерется в ноябре на вес выше, но с оговоркой. Если Витрук будет готов защищать пояс до конца года, тогда они могут подраться на декабрьском турнире. Но после весогонки Павел попросил время на восстановление. Он будет готов не раньше февраля, поэтому Керимов подерется в весовой категории до 66 кг. Скорее всего, продолжит карьеру», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Витрук стал чемпионом ACA в легчайшем весе после победы над Олегом Борисовым весной этого года. Байдулаев стал победителем Гран-при в этом дивизионе. Керимов является бывшим обладателем пояса чемпиона.