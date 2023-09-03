В АСА раскритиковали «Наше Дело» за драку Шовхала Чурчаева в ТЦ

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал массовую драму с участием Шовхала Чурчаева и его команды в московском ТЦ «Ривьера» перед турниром лиги «Наше Дело».

«Как это влияет на индустрию? На индустрию поп-ММА это нормально влияет, потому что там это зачастую происходит. Если сравнивать с нами, то для нас это нехорошо, но у нас этого не происходит, такого бардака у нас не бывает. Поэтому у меня сразу вопрос: где были организаторы? За кем они следили, что они сделали, какие меры они предприняли, учитывая неоднозначность участников этой пресс-конференции, неоднозначность их характера и их вспыльчивый нрав? Поэтому, в первую очередь, организаторы это должны были учесть. Если ты делаешь событие, то ты должен учитывать, что что-то может произойти, учитывая скопление людей. Ситуация вышла из-под контроля. Что случилось, то случилось. Это пища для размышления для представителей поп-ММА. Мы как представители классического ММА не допускаем такого, мы предпринимаем шаги, чтобы такого не происходило, поэтому на нас это никак не влияет», — сказал Бадаев на видео, опубликованном на канале АСА в YouTube после турнира АСА 162 в Краснодаре.

Драку устроила команда Чурчаева. Позже участники драки признались в постановке.