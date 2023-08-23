Вадим Немков — о травме Пономарева: «По тому, как нога вывернулась, думаю, там порвано все»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) прокомментировал тяжелую травму Григория Пономарева (6-3) во время боя с Мухуматом Вахаевым (12-6).

«Когда смотрел, ужаснулся от того, как Гриша травмировался, — сказал Немков в интервью Okko MMA. — Я не знаю, что у него там, но по тому, как нога вывернулась, думаю, там порвано все. Не знаю, когда он сможет восстановиться и выйти на бой, потому что, как говорят врачи, лучше бы сломалась кость, чем связки развалились.

Хоть он и выкладывает видео, где он тренируется, травма очень серьезная. Тем более, это вес не 70-80 килограмм — у него вес 130-140, гоняет до 120. Думаю, одна из основных причин травмы — это сгонка веса. Он постоянно сидит на диете, и скидывает прилично. Полезные вещества вымываются на белковом питании. Я думаю, надо периодически давать организму отдых и есть нормально, углеводов побольше. Мне из-за этого тоже приходится в тяжи перейти, потому что очень много сидел на диетах, а это в основном белковое питание».

Пономарев получил тяжелую травму колена в бою с Вахаевым 11 августа на турнире АСА 161. Спортсмен покинул арену на носилках.