Вахаев победил Пономарева после страшной травмы соперника на турнире АСА 161

Боец Мухумат Вахаев победил Григория Пономарева на турнире АСА 161 в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе после травмы соперника. Бой был завершен в связи с травмой и невозможностью продолжить поединок Пономаревым.

Во время тейкдауна нога бойца неестественно вывернулась в колене, после чего он упал на настил, а рефери остановил поединок.

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Таким образом, Вахаев победил техническим нокаутом.

В активе 33-летнего Вахаева 12 побед и шесть поражений. У 28-летнего Пономарева шесть побед и три поражения.