Вахаев проведет бой против Корнилова 22 февраля

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев назвал дату боя между экс-чемпионом в тяжелом весе Мухуматом Вахаеввым и Кириллом Корниловым.

«Вахаев и Корнилов должны были драться в рамках полуфинала Гран-при в январе 2024 года, но Вахаев выбыл из-за травмы. 22 февраля болельщиков ожидает интереснейшие противостояние в «королевском» тяжелом весе: ярко-выраженный ударник с хорошей защитой от борьбы Корнилов против борца, который ударников переводит в партер», — заявил Бадаев.

В активе 34-летнего Вахаева 13 побед и 6 поражений в ММА, еще один поединок с его участием завершился вничью. На счету 33-летнего Корнилова 17 побед, 2 поражения и одна ничья.