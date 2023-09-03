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Сегодня, 16:51

Вартанян — о заработке: «500 тысяч рублей в месяц — вполне комфортно для жизни»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Эдуард Вартанян рассказал, какой месячный заработок необходим ему для комфортного проживания.

«Какой месячный заработок устроил бы меня для комфортной жизни? 500 тысяч рублей — вполне комфортно. Планирую ли я заняться общественной или политической деятельностью после завершения карьеры? Об этом пока не думаю и не загадываю. Сейчас у меня есть определенные планы и задачи, которые я перед собой ставлю. Они не связаны с политикой. Пока хочу реализовываться и в спортивном плане, и в других проектах», — цитирует Вартаняна Metaratings.ru.

32-летний россиянин провел 29 боев в ММА, в которых одержал 25 побед (8 нокаутом) и потерпел 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-500-tysyach-rublei-v-mesyac-vpolne-komfortno-dlya-zhizni-280437/
Эдуард Вартанян
ММА
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