Вартанян рассказал о предложении выступить в Претендентской серии Даны Уайта

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян рассказал о предложении выступить в Претендентской серии Даны Уайта. Он отметил, что у него нет подвижек с UFC.

«С UFC у меня нет подвижек. Мне предложили драться на Претендентской серии Даны Уайта, но сейчас идут переговоры, и, может быть, получится подписаться раньше. Выступление в Претендентской серии для меня — неприемлемый вариант. Мне предлагали выступить там еще в ноябре прошлого года. Тогда для меня это было неприемлемо, сейчас ничего не изменилось», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

32-летний спортсмен провел последний поединок в июне 2023 года на турнире АСА 159 в Сочи, где победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанца Артема Резникова и стал победителем Гран-при АСА в легком весе.