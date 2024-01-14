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Сегодня, 21:35

Бадаев: «Очевидно, что контракт с Токовым не может быть долгосрочным»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Анатолий Токов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, на сколько боев рассчитаны контракты у Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова.

Ранее стало известно, что бойцы проведут матч-реванш в лиге АСА.

«Пока по количеству боев не говорим, но очевидно, что соглашение с Токовым не может быть долгосрочным, потому что он боец лиги Bellator — пока еще. Но это не значит, что мы его не перехватим. Однозначно пока не можем сказать. По поводу Исмаилова: нравится это кому-то или нет, но мы все знаем, он не дерется с мусульманскими бойцами, это его позиция. Соответственно, это усложняет нам матчмейкинг, и есть ли смысл вести его в лигу на долгосрочную основу? Если мы его привлекаем, то нам же нужен боец, который дерется со всеми часто и долго. Поэтому это не значит, что это один бой, это не значит, что два боя.
Пока, если логически посудить, это не длительное соглашение с обоими, потому что в данном случае есть реванш спустя 10 лет, есть история, которая привлечет внимание, и пройдет она на турнире, приуроченном к десятилетию лиги. Это важно. А что будет дальше, какие условия, и какое количество боев им предстоит провести и так далее — это второстепенно. Но, естественно, для разумеющих информация лежит на поверхности. Сами делайте выводы. А так мы официально об этом еще объявим», — сказал Бадаев «СЭ».

Исмаилов и Токов подерутся на турнире АСА, который состоится 9 марта в Москве.

В их первом поединке, который состоялся на турнире М-1 Global в 2013 году, победу болевым приемом одержал Токов.

На счету Исмаилова 18 побед, 3 поражения, 1 ничья, у Токова — 29 побед и 3 поражения.

Анатолий Токов
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Токов станет соперником Исмаилова на юбилейном турнире АСА