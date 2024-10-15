Вице-президент АСА Бадаев: «Сульянов не поставил подпись на контракте на нашу схватку»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что спустя неделю после того, как Камил Гаджиев опубликовал готовый контракт на схватку с Анатолием Сульяновым, глава Hardcore FC не подписал соглашение.

«Пока не поставил подпись, но сказал, присылайте контракт. У Анатолия не лучшее время. Он потерял два миллиона рублей, поставив на победу Бивола», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Сульянов в этом году вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться. Позже он назвал сумму в 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за эту встречу, а затем сообщил, что заслуживает все 50 миллионов.