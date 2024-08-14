Вице-президент АСА Бадаев заявил, что Резников не будет боксировать 28 сентября

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что лига не разрешит бойцу Артему Резникову провести бой по правилам бокса в сентябре.

«28 сентября Резников боксировать не будет. Как я понял, 28 числа он будет на турнире как амбассадор. И выступит он в дальнейшем, когда у него не будет боев в ACA, если мы ему позволим выступить. Все зависит от его графика: есть ли у него поединок, задействован ли он у нас. Мы способны быть гибкими и идти навстречу бойцам, чтобы они зарабатывали. Но это не должно пересекаться с нашими планами. Все возможно, но нужно будет обсуждать», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Резников последний бой провел в июне 2024 года в рамках турнира ACA 177, одержав победу над Мухамедом Коковым единогласным решением судей. На его счету 25 побед и восемь поражений.