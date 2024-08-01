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Сегодня, 13:16

Вице-президент АСА рассказал, почему был отменен бой Гаджиева и Екубова

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, почему был отменен поединок Курбана Гаджиева и Аниса Екубова, который должен был состояться 16 августа.

«Екубов не выбывал с боя против Гаджиева. Выбыл сам Курбан. В итоге мы возвращаемся к изначальному плану: Гаджиев 4 октября в Грозном дерется с Азамом Гафоровым, а Екубов останется в карде», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе переносится уже не в первый раз. Весной 2024 года в нем должны были выступить Азам Гафоров и Алан Гомес, но оба бойца превысили лимит веса. После этого ACA назначил поединок Курбана Гаджиева и Аниса Екубова, который также не состоялся. В конечном итоге в рамках полуфинала состоится поединок Гаджиева и Гафорова, который пройдет 4 октября в Грозном.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анис Екубов
Курбан Гаджиев
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