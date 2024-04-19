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Сегодня, 08:08

Вице-президент лиги АСА Бадаев рассказал, где формируется характер

Виктория Кравченко
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал о непредсказуемости жизни и важности связи с предками.

«Иногда болельщики задают вопрос: «Кто такой этот Асланбек Бадаев? Что за выскочка?». Ребята, точно не выскочка. Чтобы прийти к тому, где я сейчас нахожусь, проделал очень серьезный путь. Это факт. Жизнь непредсказуема. Нужно оставаться честным, открытым. Тот же Бувайсар Сайтиев не строит из себя кого-то, потому что ему нет необходимости в этом. Когда я приезжаю сюда, просмотры и рейтинги кажутся такими пустыми. Кавказцам повезло, что мы живем в прекрасных местах. Тут и формируется наш характер, да и чувства благородства мы не лишены», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в Санкт-Петербурге состоится турнир АСА 174. В главном поединке вечера подерутся бойцы легчайшего дивизиона Олег Борисов и Павел Витрук.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-chtoby-priiti-k-tomu-gde-ya-seichas-nakhozhus-prodelal-ochen-sereznyi-put-354859/
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