Витрук рассказал, чего ждет от поединка с Борисовым

Претендент на титул чемпиона АСА в легчайшем весе, российский боец Павел Витрук поделился ожиданиями от встречи с Олегом Борисовым.

«Он чемпион АСА и стал им заслуженно. Хоть Олег и шел одно время на проигрышной полосе, но потом взялся, собрался, стал чемпионом и защитил пояс. Это многого стоит, тем более в таком возрасте. Это, можно сказать, выдающееся достижение. Мы все знаем, что он очень физически одарен как боец. Есть удар, неплохо борется, разносторонний», — цитирует MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в главном бою турнира АСА 174 в Санкт-Петербурге Борисов проведет защиту чемпионского титула против Витрука (18-6-1).