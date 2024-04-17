Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 14:13

Витрук рассказал, чего ждет от поединка с Борисовым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Претендент на титул чемпиона АСА в легчайшем весе, российский боец Павел Витрук поделился ожиданиями от встречи с Олегом Борисовым.

«Он чемпион АСА и стал им заслуженно. Хоть Олег и шел одно время на проигрышной полосе, но потом взялся, собрался, стал чемпионом и защитил пояс. Это многого стоит, тем более в таком возрасте. Это, можно сказать, выдающееся достижение. Мы все знаем, что он очень физически одарен как боец. Есть удар, неплохо борется, разносторонний», — цитирует MMA.Metaratings.ru.

19 апреля в главном бою турнира АСА 174 в Санкт-Петербурге Борисов проведет защиту чемпионского титула против Витрука (18-6-1).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vitruk-ne-vizhu-nichego-sverkhestestvennogo-v-borisove-354297/
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Вашингтон» Овечкина стал последним участником плей-офф НХЛ
Вратарь «Автомобилиста» Галкин подвел итоги сезона
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Исмаилов рассказал, как появилось прозвище «Лысый хищник»