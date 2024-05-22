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Сегодня, 18:21

Витрук рассказал, что получил пять вызовов на бой по пути домой после победы над Борисовым

Виктория Кравченко
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Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук признался, что после победы над Олегом Борисовым в титульном поединке многие бойцы рассказали о желании провести бой с новым чемпионом.

«Поздравлений было больше, но не обошлось и без людей, которые писали, что пояс у меня ненадолго, до следующего поединка. Но те же люди думали, что я не потяну бой с Борисовым. Олег был чемпионом, а я шел на восьмом месте. Но не раз говорил, что боец из топ-10 может спокойно забрать пояс. Конкуренция сумасшедшая. Пусть продолжают говорить, что угодно», — цитирует Витрука MMA.Metaratings.ru.

19 апреля на турнире ACA 174 Витрук (19-6-1) нокаутировал Борисова в четвертом раунде в бою за титул чемпиона ACA в легчайшем весе. 33-летний спортсмен выиграл второй пояс в карьере. В 2016-м году он был чемпионом М-1.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-asa-vitruk-poluchil-pyat-vyzovov-na-boi-po-puti-domoi-posle-pobedy-nad-borisovym-365463/
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