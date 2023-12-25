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Сегодня, 11:21

Юсуф Раисов — о бое Багова и Резникова: «Мне этот поединок не интересен был»

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец ACA Юсуф Раисов (21-3) поделился своими впечатлениями от боя пятого номера рейтинга в легком весе Али Багова (32-11) и третьего номера рейтинга Артема Резникова (24-7). Об этом Раисов сказал в интервью «СЭ».

— Не могу не спросить про бой Багова и Резникова. Как тебе этот бой?

— Я примерно такую картину ожидал, что кто первый повалит, тот и сможет удержать. Мне показалось, что Резников забился слишком быстро. Мне, честно сказать, этот поединок не интересен был.

Багов победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.

Али Багов
Артем Резников
Юсуф Раисов
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