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Сегодня, 14:31

Юсуф Раисов рассказал, состоится ли его бой с Пираевым по правилам бокса

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец ACA Юсуф Раисов (21-3) в интервью «СЭ» заявил, что хочет продолжать выступать в ACA.

— Не так давно Хетаг Цопанов сказал, что возможен твой бой по боксу в его промоушене. Как я понял, в качестве соперника рассматривается Мариф Пираев. Так ли это?

— Нет, не рассматривается Мариф. Мы с Хетагом хорошо общаемся. Я занимаюсь боксом в «Прогрессе» под руководством Али, и там ребята в зале хорошо со мной работают. В этом плане мы тоже развиваемся, но пока у меня есть цели здесь. Есть хорошие предложения, но мне интересна эта позиция.

Раисов прошлый бой выиграл у Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября на ACA 165 в Санкт-Петербурге.

Мариф Пираев
Юсуф Раисов
ММА
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