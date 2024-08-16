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Сегодня, 21:30

Любит Россию и хочет стать гражданином РФ, но Монсона считает сумасшедшим. Интервью с Тони Джонсоном

Тони Джонсон признался, что хочет стать гражданином РФ
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Боец Тони Джонсон.
Тони Джонсон.
Фото из соцсетей Тони Джонсона
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Собирается последовать примеру своего однофамильца боксера Кевина Джонсона и превратиться в «черного русского».

Тони Джонсон дерется в России уже 8 лет. Бился с Александром Емельяненко, Виталием Минаковым, Евгением Гончаровым, Мухуматом Вахаевым, Салимгереем Расуловым и многими другими. А в Bellator побеждал Александра Волкова.

Джонсон не похож на спортсмена (очень упитанный), но боец хороший. В эту пятницу американец проведет очередной поединок — против Алихана Вахаева на турнире АСА 178. Причем 38-летний Тони подошел к бою похорошевшим — подкачался! В интервью «СЭ» он рассказал, что хочет получить российское гражданство, и ответил на ряд других вопросов.

— Видно, что вы сбросили вес перед этим боем. Как удалось это сделать?

— Я начал придерживаться средиземноморской диеты. И я ем только свежие, натуральные продукты.

— Ваша лучшая форма в жизни?

— Да.

Биберт Туменов и&nbsp;Андрей Гончаров устроили драку в&nbsp;прямом эфире. Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?

— В чем это проявляется — в выносливости, в силе?

— Средиземноморская диета помогает мне накапливать больше энергии. За счет этого я стал лучше в функциональном плане. Также я начал больше бороться, боксировать. Я стал лучше во всем и впервые за карьеру так мало вешу.

— Я не был в Америке, но часто слышал, что людей с лишним весом там больше, чем в России. Так ли это? Если да, то почему?

— Миллион процентов это так! (Улыбается.) Американская еда напичкана различными канцерогенами, ГМО. Животных накачивают химией, и они становятся очень большими. Кроме того, американцы — ленивые.

— В соцсетях вы писали, что для этой игры нужны две вещи — сердце и джеб. Почему именно эти два аспекта?

— Джеб — это все! Джебом ты можешь прочувствовать дистанцию и все в этом роде. Джеб — основное оружие в боксе и в любом другом виде единоборств. А сердце... Ты не можешь натренировать сердце. Если нет сердца, то и джеб не нужен.

— У кого из российских бойцов, с кем вы встречались, был лучший джеб?

— Думаю, у Евгения [Гончарова] сильный джеб. Да, он меня нокаутировал оверхендом. Но у Евгения сильный джеб.

Фото Алексей Майшев, Известия

— В прошлом Евгений называл вас «чертилой», а сейчас видно, что вы в неплохих отношениях...

— Мы спортсмены, бойцы, которые соревнуются друг с другом. Вы помните, что в первом бою был тычок в глаз, а еще он все время уходил от меня. А потом [во втором бою] он нокаутировал меня и заслужил мое уважение. Отдаю ему должное, он хороший боец.

— Относительно недавно вы опубликовали пост с окровавленным лицом Александра Емельяненко после боя с вами.

— А вы сравнивали его лицо с моим после нашего боя? (Улыбается.) Да, у меня были небольшие повреждения. Если сравнивать Александра с Евгением, то Евгений бьет намного жестче. Да, у Александра неплохие удары, но они не сравнятся с теми, что выбрасывает Евгений.

Я до сих пор считаю, что победил в том противостоянии (официальный итог боя Емельяненко и Джонсона — ничья. - Прим. «СЭ»). Я знатно побил его тогда, но я не жалуюсь. Я сделал все для победы.

Тони Джонсон. «США для нас ничего не делают. В действиях Монсона нет предательства!» Американский боец АСА хочет российское гражданство

— Также вы встречались с Александром Волковым (в 2015 году в Bellator, Джонсон тогда выиграл раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»). Как бы этот бой сложился сейчас?

— Я, конечно же, вновь побил бы его! Никаких проблем.

— Вы бы забороли его?

Сейчас моя ударка на другом уровне. Так что я бы и в стойке с ним дрался, и боролся.

— Дважды подряд вы получали бонус в 50 тысяч долларов. Удается ли это вкладывать во что-то, или этих сумм недостаточно для Америки?

— Этого определенно достаточно, [чтобы во что-то вкладывать]. У меня шестизначные суммы. Я получаю такие деньги, которые рядовые американцы не зарабатывают в год.

Фото из соцсетей Тони Джонсона

— Вы называли русских и чеченцев замечательными бизнесменами. В какой момент вы это начали понимать?

— В тот момент, когда я с первого же раза без проблем начал от них получать деньги. Было так: я провожу бой, а потом проводят трансакцию. Потом же США наложили санкции на них (АСА. - Прим. «СЭ»), и тем самым стало еще лучше, ибо после боев они [представители АСА] звонят нам, мы ужинаем и забираем кеш. Это лучшее, что может быть. (Улыбается.)

— До сих пор ли вы хотите получить паспорт гражданина РФ и стать «черным русским»?

— Да, конечно! Дайте мне паспорт — погнали!

— Американец Кевин Джонсон после победы над Вячеславом Дациком обратился к Владимиру Путину с просьбой дать ему паспорт гражданина РФ. Почему бы вам не предпринять такой шаг?

— Что ж, я об этом не задумывался. Но это отличная идея!

— Что для вас означает стать «черным русским»?

— Многое. Мы нравится культура, я такой же жесткий, как и вы, ребята. Я такой же трудолюбивый. Мне нравится ваша культура.

Фото из соцсетей Тони Джонсона

— Вы проживаете в Цинциннати. Как бы вы его сравнили с Москвой или с другими российскими городами, которые посетили?

— Ничего не сравнится с Москвой! Я жил в Чикаго, в таком же большом городе, но ничего не сравнится с Москвой. Ведь тут и еда, и культура, и люди, и атмосфера. Чикаго близок к Москве, но там больше модернизированного, а тут — аутентичный город, и он мне больше по душе. То, что мне больше всего тут не нравится, — это холод. Зимы тут очень холодные.

— Но, несмотря на это, вы готовы получить паспорт гражданина РФ и жить тут?

— Да, я могу привыкнуть. Дайте мне паспорт.

— Какие блюда вам нравятся здесь, в России?

— Борщ... Мне нравится все. Хлеб, мясо — все натуральное и чистое.

Джефф Монсон. Боец ММА Монсон принял ислам в Москве. Он отказался от паспорта США и считает себя русским

— По поводу вашего украшения (Тони носит цепь с надписью «Аллах» на арабском. — Прим. «СЭ»). Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы принять ислам?

— Мне нравится изучать религии, нравится, какой посыл они несут и к чему призывают. Для меня самое важное — это религия, семья и спорт. Джефф Монсон? Нет, я не стану таким, как он.

— Как люди [в США] реагируют на Джеффа Монсона?

— Как на сумасшедшего. Он сошел с ума. Слишком. Но это его дело. Мы либо принимаем и понимаем его, либо нет. Почему безумен? Потому что творит безумные вещи. Однажды к нему приехала полиция в США, когда он начудил.

— Есть ли у вас проблемы в США из-за того, что работаете здесь?

— Нет ничего такого. Веселит только, что говорят многие люди в Америке, мол: «О, ты едешь туда! Это сумасшествие, там война!» Но на самом деле это не так. Я спокойно тут работаю и потом возвращаюсь в Америку.

Джефф Монсон
Тони Джонсон
ММА
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