Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 13:13

Александр Сарнавский подерется с Адриано Мартинсом 7 декабря в Пензе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский проведет бой против экс-бойца UFC бразильца Адриано Мартинса.

Бойцы возглавят турнир AMC Fight Nights, который состоится 7 декабря в Пензе. Об этом на своем ютуб-канале сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

В со-главном событии турнира AMC Fight Nights в Пензе встретятся Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

На счету Сарнавского 41 победа и 9 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре этого года на турнире AMC Fight Nights 125 в Сочи, Сарнавский проиграл Ахмеду Алиеву единогласным решением судей и потерял титул чемпиона в легком весе.

У Мартинса 29 побед, 12 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся в марте этого года на турнире Kongs FC 2, Мартинс раздельным решением судей выиграл у Донована Десмае. Также в 2015 году на турнире UFC 192 Мартинс нокаутом в первом раунде побеждал Ислама Махачева. Это единственное поражение в карьере действующего чемпиона UFC в легком весе.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя