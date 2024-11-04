Александр Сарнавский подерется с Адриано Мартинсом 7 декабря в Пензе

Экс-чемпион AMC Fight Nights в легком весе Александр Сарнавский проведет бой против экс-бойца UFC бразильца Адриано Мартинса.

Бойцы возглавят турнир AMC Fight Nights, который состоится 7 декабря в Пензе. Об этом на своем ютуб-канале сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

В со-главном событии турнира AMC Fight Nights в Пензе встретятся Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

На счету Сарнавского 41 победа и 9 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре этого года на турнире AMC Fight Nights 125 в Сочи, Сарнавский проиграл Ахмеду Алиеву единогласным решением судей и потерял титул чемпиона в легком весе.

У Мартинса 29 побед, 12 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся в марте этого года на турнире Kongs FC 2, Мартинс раздельным решением судей выиграл у Донована Десмае. Также в 2015 году на турнире UFC 192 Мартинс нокаутом в первом раунде побеждал Ислама Махачева. Это единственное поражение в карьере действующего чемпиона UFC в легком весе.