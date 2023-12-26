Бикрев заявил, что Fight Nights переживает не самое хорошее время

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев рассказал, что организация, в которой он выступает, находится в некотором кризисе.

«Пока, конечно, лига переживает не самое хорошее время. Это правда, на которую не стоит закрывать глаза. Надеюсь, что следующий год будет более интересный и хороший», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Бикрева.

Также он высказался о своей форме по ходу текущего года.

«Все устроило. Только травма все планы под откос пустила. Из-за ерунды получился очень непростой период», — добавил спортсмен.

Бикрев — чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе с 2018 года. Всего на счету 37-летнего бойца 13 побед, три поражения и 1 несостоявшийся поединок в ММА.