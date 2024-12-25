Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 11:05

Боец ММА Алиев: «Главное, чтобы Газаев меня не взял никакой хитростью»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тяжеловес Fight Nights Омар Алиев прокомментировал самый странный бой в карьере своего соперника Михаила Газаева.

«Это был интересный перфоманс. В мире ММА мало кто способен выбирать неформальные тактики против своих оппонентов. Я пересматривал этот бой и заметил, что уже с начала боя он стал передвигаться на третьей точкой. Главное, чтобы меня он не взял никакой хитростью. Об этом переживаю», — цитирует Алиева Vprognoze.ru.

Алиев и Газаев проведут поединок 27 декабря на турнире Fight Nights в Москве.

Источник: Vprognoze.ru
ММА
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В клубе оценили вероятность ухода Угальде, а новый спортдир уже уволился с предыдущего места работы и едет в Москву? Что сейчас происходит в «Спартаке»
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Фрэнсис Кагигао покинул «Галатасарай» ради «Спартака»
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Сегодня
Вчера
Неделя