Гаджиев: «Никулин должен после поединка Минеева и Исмаилова выбежать в ринг, чтобы выбить бой для себя»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о том, с кем может провести поединок боец поп-ММА Тимур Никулин.

«Я искренне восхищаюсь этим пацаном. Это человек, который действительно развивается. Да, есть вопросы к его позиционированию, лишней болтовне. Тимур провел колоссальную работу над собой в спортивном зале, он вышел на другой уровень. Минеев ориентирован на Магу. Владимир сейчас в такой ситуации, когда ему нужны либо денежные бои, либо большие медийные поединки. Является ли бой с Никулиным большим? Нет. Тимур еще не вышел в эту элиту. Минеев должен драться либо с элитным человеком, либо с какой-нибудь легендой, бывшим бойцом UFC. У боя Никулин — Минеев нет перспективы. Никулин должен дождаться, когда подерутся Минеев и Исмаилов, и после боя выбежать в ринг, чтобы выбить бой для себя. Скорее всего, против Минеева, потому что у Исмаилова нет шансов в боксерском поединке с Владимиром», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году обсуждалась возможность организации боксерского поединка между Тимуром Никулиным и Магомедом Исмаиловым. По словам Никулина, Исмаилов запрашивает за поединок слишком большую сумму, из-за чего бой находится на грани срыва.