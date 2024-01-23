Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 04:40

Гаджиев: «Никулин должен после поединка Минеева и Исмаилова выбежать в ринг, чтобы выбить бой для себя»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о том, с кем может провести поединок боец поп-ММА Тимур Никулин.

«Я искренне восхищаюсь этим пацаном. Это человек, который действительно развивается. Да, есть вопросы к его позиционированию, лишней болтовне. Тимур провел колоссальную работу над собой в спортивном зале, он вышел на другой уровень. Минеев ориентирован на Магу. Владимир сейчас в такой ситуации, когда ему нужны либо денежные бои, либо большие медийные поединки. Является ли бой с Никулиным большим? Нет. Тимур еще не вышел в эту элиту. Минеев должен драться либо с элитным человеком, либо с какой-нибудь легендой, бывшим бойцом UFC. У боя Никулин — Минеев нет перспективы. Никулин должен дождаться, когда подерутся Минеев и Исмаилов, и после боя выбежать в ринг, чтобы выбить бой для себя. Скорее всего, против Минеева, потому что у Исмаилова нет шансов в боксерском поединке с Владимиром», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году обсуждалась возможность организации боксерского поединка между Тимуром Никулиным и Магомедом Исмаиловым. По словам Никулина, Исмаилов запрашивает за поединок слишком большую сумму, из-за чего бой находится на грани срыва.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-predlozhil-nikulinu-vybezhat-na-ring-posle-boya-mineev-ismailov-326495/
Камил Гаджиев
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Камил Гаджиев: «Я сделаю предложение Нурлану Сабурову о бое с MACAN»