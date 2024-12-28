Гаджиев объяснил, почему не готов устраивать Александру Емельяненко бои

Сегодня, 19:20
Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев объяснил «СЭ», почему не готов устраивать Александру Емельяненко бои.
«Почему не готов делать Александру Емельяненко бои? Ну, потому что я не понимаю к чему АЕ готов, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — А готов ли он драться с более или менее серьезными людьми? Или вообще с дерущимися людьми хотя бы. Нужно видеть какой-то бой, чтобы делать какой-то вывод».
«Но я неплохой бой придумал — Александр Емельяненко — Никита Бурчак (бывший менеджер Емельяненко — Прим. «СЭ»), — продолжил Гаджиев. — Бурчак с Емельяненко что-то не поделили. Его Емельяненко в чем-то обвинил, и я подумал, что они как бы и по антропометрии одинаковы, и один не спортсмен, но физически крепкий человек, а второй — не спортсмен, а уже физически деградировавший. Вот хороший бой».
В прошлом поединке, который состоялся 21 декабря на турнире NFL 2 в Ингушетии, Емельяненко нокаутом в первом раунде победил стендап-артиста Алексея Гончарова.