Гаджиев заявил, что турнир Fight Nights 126 в Москве был отменен из-за угроз террористических актов

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал «СЭ» о главной причине отмены турнира Fight Nights 126 в Москве.

«Причина отмены? Наверно, общая обстановка перед Новым годом криминогенная. Потому что мне написали, что это связано с угрозой террористических актов и так далее. Ну, наверно, оценили, что контингент у нас специфический», — сказал Гаджиев.

Турнир Fight Nights 126 должен был состояться 27 декабря в Москве. В его главном событии российский легковес Александр Сарнавский должен был встретиться с бразильцем Адриано Мартинсом, в прошлом побеждавшим чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.