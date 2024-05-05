Гасанзаде рассказал, что лига ищет ему нового соперника вместо Жусупова

Азербайджанский боец ММА Магеррам Гасанзаде подтвердил, что чемпион AMC Fight Nights Сабит Жусупов из-за травмы не сможет принять участие в запланированном против него поединке.

«Тренируемся, готовимся. Уже весогоночный процесс идет. Скоро будем в Алматы, ИншаАллах. Да, я в курсе, мне написали — Сабит травмировался. Дай Аллах ему здоровья, чтобы скорее вылечил свои раны, ИншаАллах. Лига ищет другого соперника. Но пока — тишина, ничего не скинули. Ждем», — цитирует Гасанзаде Legalbet.kz.

Поединок за чемпионский титул AMC Fight Nights Жусупов — Гасанзаде должен был состояться 18 мая на турнире в Алматы.