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AMC Fight Nights

Сегодня, 13:52

Глава Ural FC Габдуллин предложил AMC Fight Nights провести совместный турнир

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент лиги Ural FC, бывший руководитель Союза ММА России Радмир Габдуллин предложил провести совместный турнир компании AMC Fight Nights.

«Если к бою «Белаза» и Пираева есть интерес АМС Fight Nights, то мы готовы к диалогу. «Белаз» подписан в Ural FC, а Пираев — в Fight Nights. Чтобы организовать этот бой, мы должны провести совместное мероприятие с Камилом. Кроме того, у нас есть Даурен Ермеков, который интересен их лиге. Мы не соревнуемся, чья лига сильнее, интереснее и популярнее. Для организации таких боев мы можем объединить наши усилия», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Первый бой белоруса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз» и россиянина Марифа Пираева прошел в январе 2021 года в турнире промоушена «Наше дело» и завершился победой Пираева удушающим приемом.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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