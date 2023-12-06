Глава Ural FC Габдуллин предложил AMC Fight Nights провести совместный турнир

Президент лиги Ural FC, бывший руководитель Союза ММА России Радмир Габдуллин предложил провести совместный турнир компании AMC Fight Nights.

«Если к бою «Белаза» и Пираева есть интерес АМС Fight Nights, то мы готовы к диалогу. «Белаз» подписан в Ural FC, а Пираев — в Fight Nights. Чтобы организовать этот бой, мы должны провести совместное мероприятие с Камилом. Кроме того, у нас есть Даурен Ермеков, который интересен их лиге. Мы не соревнуемся, чья лига сильнее, интереснее и популярнее. Для организации таких боев мы можем объединить наши усилия», — приводит слова Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Первый бой белоруса Владислава Ковалева по прозвищу «Белаз» и россиянина Марифа Пираева прошел в январе 2021 года в турнире промоушена «Наше дело» и завершился победой Пираева удушающим приемом.