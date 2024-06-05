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AMC Fight Nights

Сегодня, 04:14

Гаджиев: «Все идет к тому, что Вартанян вернется в АСА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев исключил вероятность того, что Эдуард Вартанян может выступить на турнире AMC Fight Nights в Ереване.

«Один из инициаторов турнира Fight Nights в Ереване разговаривал с Вартаняном. Но они говорили две минуты, даже на условиях не сошлись. Эдуард за более денежный бой. Все идет к тому, что Вартанян вернется в АСА. Либо «Наше Дело» найдет ему хорошее противостояние», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

32-летний Вартанян за карьеру одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-vse-idet-k-tomu-chto-vartanyan-vernetsya-v-asa-369711/
Камил Гаджиев
Эдуард Вартанян
ММА
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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