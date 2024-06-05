Гаджиев: «Все идет к тому, что Вартанян вернется в АСА»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев исключил вероятность того, что Эдуард Вартанян может выступить на турнире AMC Fight Nights в Ереване.

«Один из инициаторов турнира Fight Nights в Ереване разговаривал с Вартаняном. Но они говорили две минуты, даже на условиях не сошлись. Эдуард за более денежный бой. Все идет к тому, что Вартанян вернется в АСА. Либо «Наше Дело» найдет ему хорошее противостояние», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

32-летний Вартанян за карьеру одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.