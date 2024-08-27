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AMC Fight Nights

Сегодня, 08:23

Камил Гаджиев: «Малыхин — лучший российский тяжеловес»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал тройного чемпиона ONE Championship Анатолия Малыхина (14-0) тяжеловесом без слабых мест.

«Анатолий Малыхин — лучший. Бесспорно. Практически без слабых мест тяж. Ему бы, конечно, в UFC драться, но считаю, что у нас с большим преимуществом лидирует Анатолий Малыхин. Потом уже можно сказать, что это Волков, Павлович и Гончаров, но там уже кто как.

Адам Богатырев Женю прилично напряг в первых раундах. Женя снова показал свои сильные стороны, но это не был конкретный борец, который может пять раундов бороться. Вообще с тяжами это редко бывает, поэтому здесь есть вопросы. Формально из выступающих в России — это Женя Гончаров, даже без обсуждений, безальтернативно. А если в мировом контексте, то Малыхин, Волков, Павлович, Гончаров», — сказал Гаджиев «СЭ».

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
Камил Гаджиев
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