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AMC Fight Nights

Сегодня, 11:14

Камил Гаджиев: «Я сделаю предложение Нурлану Сабурову о бое с MACAN»

Давид Хачатрян
Нурлан Сабуров.
Фото Скриншот видео
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не верит в бой комика Нурлана Сабурова и рэпера MACAN, однако все равно сделает Сабурову предложение о поединке.

«На Hustle [подкасте] пошла тема: придумайте какой-то супер-пупер медийный бой. Нам в голову пришел MACAN, который уже на Pravda Boxing заявил о своих бойцовских амбициях, а кто может быть его соперником? Здесь нужна какая-то медийно сопоставимая фигура. Кто, если не Нурлан, которого знает весь СНГ, который реально занимался боксом.

Но делаем оговорку, которую мы сделали прямо у Адама: я сам не верю в этот бой не потому, что 30 миллионов может показаться пацанам мало — я не верю в этот бой, потому что для того, чтобы Нурлан побоксировал с MACAN, который чуть ли не ежедневно тренируется, Нурлану тоже нужно ежедневно тренироваться. Давайте предположим его занятость: съемки, медийная, общественная работа, немножко, наверное, спорта. Может ли Нурлан сегодня так сильно заморочиться, этим заболеть? Конечно же нет, поэтому это просто предположение пальцем в небо, но его подхватили [СМИ]. Вот это называется магия имен.

В этот бой не верю, но я обязан до Нурлана этот офер довести. Я попробую это сделать, у меня его номера нет, но есть общие друзья. Почему? Потому что я не хочу, чтобы завтра Нурлан сказал: «На а че там Адам с Камилом поговорили, мне никаких предложений не поступало». Это тоже неправильно, мы должны ему предложить, а он должен отказаться. Я бы так сделал на его месте», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее Гаджиев на подкасте Hustle MMA заявил, что готов заплатить Сабурову и MACAN по 30 миллионов каждому за потенциальный бой.

 
Нурлан Сабуров, MACAN. Комик Сабуров против рэпера MACAN. Камил Гаджиев готов организовать звездный супербой

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YgexAcpK8uk
Камил Гаджиев
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